Post Malone ist ins neue Jahr gestürzt

Am New Yorker Times Square wurde mit mächtig Starpower in das neue Jahrzehnt gefeiert. Einer hatte allerdings einen eher schweren Stand auf der großen Bühne: Post Malone. Der Musiker rutschte nämlich nicht nur in 2020, er stürzte. Bilder auf „TMZ“ zeigen, wie Malone von mehreren Securities wieder aufgerappelt werden musste.

Was den 24-Jährigen zum Fallen gebracht hat, ist leider immer noch unklar. Allerdings ist wohl alles gut ausgegangen, schließlich strahlt der Sänger auf den Schnappschüssen über beide Ohren.

Beim „New Year’s Eve Ball“ am Times Square war Post Malone Headliner. Diese Rolle wird er im kommenden Jahr auch auf einem neuen Festival in Deutschland ausfüllen.

Foto: (c) Glenn Francis / PR Photos