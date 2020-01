Prince Damien: Was der Dschungelkönig 2020 mit seinem Preisgeld vor hat

Am Wochenende (25./26.01.) ist es endlich soweit gewesen: Der Dschungelkönig 2020 wurde gekürt! Gewinner ist Prince Damien. Wie „derwesten“ berichtet, sagte der 29-Jährige nach der Verkündung: „Oh mein Gott. Mein Herz überschwillt gerade vor Liebe.“

Dann verriet er auch, was er mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro anfangen will. 20.000 Euro will der „DSDS“-Gewinner aus dem Jahr 2016 spenden, und zwar an eine australische Hilfsorganisation. Mit dem Rest will der Sänger seine Rente sichern. Gegenüber „RTL“ sagte er: „Vor allen Dingen ist meine Rente nicht gesichert, aber so habe ich das Geld und kann es in meine Altersvorsorge stecken, was für mich sehr wichtig ist.“

Er erklärte auch, warum er überhaupt beim Dschungelcamp mitgemacht hat: „Es hat mich sehr gelockt, weil wir in einem sehr kalten Land leben. Die Möglichkeit, einfach nach Australien zu fliegen und erst mal Sonne tanken zu können, in den Dschungel zu gehen, auch ein Detox-Wochenende oder besser gesagt zwei Detox-Wochen zu haben, das hat mich einfach gereizt. Dafür noch bezahlt zu werden, ist einfach mega toll!“

