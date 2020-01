Prinz Harry: „Es gibt keine andere Option“

Nachdem Queen Elisabeth in einem öffentlichen Statement alle Neuigkeiten zum Megxit verkündet hat, äußerte sich Prinz Harry jetzt selbst dazu. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in einem Londoner Restaurant sagte der 35-Jährige: „Es macht mich sehr traurig, wie es gekommen ist. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, dass meine Frau und ich zurücktreten, habe ich nicht leichtfertig getroffen. Es waren so viele Monate der Gespräche nach so vielen Jahren der Herausforderungen. (…) Es gibt keine andere Option.“

Als Grund gab er auch die Vorgehensweise der britischen Medien an. Er sagte weiter: „Als ich vor 23 Jahren meine Mutter verlor, haben Sie mich unter Ihre Fittiche genommen. Sie haben so lange auf mich aufgepasst, aber die Medien sind eine mächtige Kraft. Ich hoffe, dass unsere kollektive Unterstützung füreinander eines Tages stärker sein kann als das.“

Außerdem stellte Harry klar, dass seine Familie Großbritannien wohl doch nicht ganz verlassen möchte. Er sagte: „Was ich klarstellen möchte, ist, dass wir nicht weggehen und sicherlich nicht von Ihnen weggehen. (…) Großbritannien ist meine Heimat und ein Ort, den ich liebe. Das wird sich niemals ändern.“ Er erklärte auch, dass er auch zukünftig „ein Leben im Dienste“ führen, also im Sinne des britischen Königshauses. Das klang bisher aber noch ganz anders, denn da hat sich das Paar in einem Statement von sämtlichen royalen Pflichten freigesprochen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos