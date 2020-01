„Pussycat Dolls“: Comeback-Single „React“ kommt am …

Die „Pussycat Dolls“ haben sich vor eineinhalb Monaten mit einem sexy Auftritt zurückgemeldet. Und das knapp zehn Jahre, nachdem sich die Mädels getrennt hatten. In der Talentshow „The X Factor UK“ lieferten sie – neben dem brandneuen Song „React“ – auch eine heiße Performance in knappen Outfits ab.

Jetzt ist raus, wann der Track erscheint: am 24. Januar, berichtet „The Pub Hub“ bei „Twitter“. Auf der Seite ist auch das Cover der Comeback-Single veröffentlicht. Es wurde jetzt enthüllt und zeigt die Gesichter der fünf Frauen. Komplett drauf ist allerdings nur Frontfrau Nicole Scherzinger, die anderen vier Fotos sind am Rand beschnitten. Das sorgt für Aufregung bei den Fans. So heißt es dazu zum Beispiel in den Kommentaren: „Nicole und ihre Backup-Tänzerinnen, oh mein Gott.“

Am Reunion-Auftritt der „Pussycat Dolls“ gab es übrigens auch viel Kritik.

