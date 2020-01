RAF Camora: „Wer seine Familie nicht ehrt, ist kein Mann in meinen Augen“

Für RAF Camora ist seine Familie sehr wichtig. Das betont der Rapper auch immer in seinen Liedtexten.

Auf „Instagram“ postete der 35-Jährige jetzt ein Foto, auf dem er als Baby auf dem Arm seiner Mutter zu sehen ist. Dazu schrieb er: „Wer seine Familie nicht ehrt, ist kein Mann in meinen Augen.“ Vermutlich stammt das Foto aus Zeiten, in denen der Musiker mit seiner Familie in der Schweiz gelebt hat. Der Sohn einer Italienerin und eines Kärtners kam erst im Alter von sechs Jahren nach Wien.

Sein vermutlich letztes Konzert gibt RAF Camora am 08. Oktober in Wien, dann will der Rapper seine Karriere an den Nagel hängen. Die Karten hierfür sind laut „heute“ schon lange vergriffen.

