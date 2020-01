Rainhard Fendrich würde gerne einmal eine Weltreise machen. Am liebsten zu seinem 65. Geburtstag im Februar.

In einem Interview mit der „Frankenpost“ sagte der österreichische Liedermacher: „Ich habe so viele Länder noch nie gesehen, Vietnam, Australien, Argentinien, Brasilien. Auch nach Kanada möchte ich sehr gern. Ganz sicher werde ich an meinem Geburtstag nicht daheim sein.“

Rainhard Fendrich wird am 27. Februar 65 Jahre alt.

