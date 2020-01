„Rammstein“: Tour in Nordamerika

„Rammstein“ haben es ja bereits selbst gesungen: „Amerika ist wunderbar.“

Und weil die Jungs aus Berlin das so finden, spielen sie einfach zehn Konzerte in den USA. Zunächst einmal begeben sich die Metaller von 25. Mai bis 04. August auf ausgedehnte Tournee durch Europa. Im Anschluss daran zieht es die sechs Musiker über den großen Teich. So spielen sie zum ersten Mal in den Stadien der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Mexiko. Wer also im August oder September in den USA ein Stück Heimat braucht, kann einfach zu einem „Rammstein“-Konzert.

Hier die Tourdaten für „Rammstein“ in Amerika, Kanada und Mexiko:

20. August Montreal, QC – Parc Jean-Drapeau

23. August Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field

27. August Washington, DC – FedExField

30. August Minneapolis, MN – U.S. Bank Stadium

3. September Chicago, IL – Soldier Field

6. September Foxborough, MA – Gillette Stadium

10. September East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

16. September San Antonio, TX – Alamodome

19. September Los Angeles, CA – Los Angeles Memorial Coliseum

27. September Mexico City, MX – Foro Sol

Foto: (c) Universal / Olaf Heine