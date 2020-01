Rihanna sorgt mit ihrem Liebesleben für Furore

Was ist denn bei Rihanna los? US-amerikanische Medien überschlagen sich aktuell, weil die Sängerin mit ihrem Liebesleben aufhorchen lässt. Demnach hat sich die 31-Jährige von ihrem Milliardär-Freund Hassan Jameel getrennt – und direkt einen neuen Mann klargemacht.

Rihanna soll mit dem Rapper A$AP Rocky anbandeln. Die beiden klebten auf dem „Yams“-Benefiz-Konzert in Brooklyn regelrecht aneinandergeklebt. „TMZ“ veröffentlichte entsprechende Bilder. Darauf sind RiRi und A$AP äußerst gelöst und glücklich miteinander zu sehen. Obendrein behauptet das Promiportal, dass beide Musiker in letzter Zeit auffallend oft miteinander rumgehangen haben sollen. Es scheint also tatsächlich etwas dran zu sein.

Rihanna und A$AP Rocky traten schon im Dezember gemeinsam auf. Bei den britischen Fashion-Awards in London liefen sie als Duo, oder vielleicht besser gesagt als Paar über den roten Teppich.

Foto: (c) Landmark / PR Photos