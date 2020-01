Roachford kündigt neues Album an

Roachford meldet sich im April (03.04.) mit seinem neuen Album „Twice In A Lifetime“ zurück. Als ersten Vorgeschmack darauf gibt es seit vorgestern (10.01.) die Single „Love Remedy“. Der britische Musiker selbst meinte laut „networking Media“ über seine Platte: „Ich denke, dass ich mit diesem Album endlich zeigen kann, wer ich bin: Ein Künstler, ein Songwriter, ein Pianist. Ich habe mich nie als schnöden Popstar betrachtet, der nur dem schnellen Ruhm hinterherjagt. Mir ging es immer nur um die Musik und um Beständigkeit – und tatsächlich bin ich immer noch da. Ich denke, es ging mir noch nie so gut wie heute.“

Hier die Tracklist zu „Twice In A Lifetime“:

01. High On Love

02. Love Remedy

03. Too Much To Lose

04. Give It Up And Let It Go

05. Roachford & Beverley Knight – What We Had

06. Won’t Think Twice

07. So Long

08. Are You Satisfied?

09. The Truth Hurts Too Much

10. Gonna Be The One

11. Once In A Lifetime

12. Written In My Heart

13. You’re The One

Foto: (c) LooMee TV