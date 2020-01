Robin Schulz: Musikalischer Start ins neue Jahr

Robin Schulz startet ins neue Jahrzehnt mit einem Track, der uns aus der Dunkelheit zurück ins Licht führt. Seit wenigen Tagen ist seine neueste Single „In Your Eyes“ zu haben, für die er Unterstützung von der norwegischen Sängerin Alida bekam, berichtet „Warner Music“.

Der deutsche Musikproduzent selbst sagte dazu: „Exakt so stelle ich mir den Start in ein neues Jahr vor. Ich liebe den Vibe des Tracks und freue mich sehr, Alida an Bord zu haben. Diese Kollaboration ist der Beginn eines aufregenden Jahres, ich kann es schlicht nicht erwarten, loszulegen.“

Übrigens: In dem passenden Musikvideo dazu spielt Toni Garrn erneut die Hauptrolle.

Foto: (c) Warner Music / Ben Wolf