Roger Taylor: Queen ernennt ihn zum OBE

Roger Taylor ist von Queen Elizabeth II. auf ihre Neujahrsliste der Ehrungen gesetzt worden. Damit zeichnet das britische Oberhaupt alljährlich Tausende von Menschen für ihr gesellschaftliches Engagement aus.

Der „Queen“-Schlagzeuger darf sich jetzt offiziell OBE, also Order of the British Empire, nennen, berichtet „NME“. Auch Elton John, Regisseur Sam Mendes, Schauspielerin Olivia Newton-John und Theaterstar Gile Terera haben es auf die Neujahrsliste der Königin geschafft. Die Ehrung wird ihnen an unterschiedlichen Terminen im Jahr 2020 verliehen. Den Titel dürfen sie jedoch schon ab sofort tragen.

Sein guter Freund und „Queen“-Bandkollege Brian May gratulierte ihm übrigens via „Instagram“ zu dieser Auszeichnung.

Foto: (c) PRN / PR Photos