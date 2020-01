Ronan Keating: „Kann einen Punkt in meinem Leben endlich abhaken“

Vomo schonmal gehört? Nein? Kein Wunder! Vomo ist ein Teil der Mamanuca-Inseln, also der Inselgruppe des Staates Fidschi. Das heißt: Vomo ist klein. So klein, dass die Insel nicht einmal einen eigenen „Wikipedia“-Eintrag hat. Dabei gleicht Vomo einem absoluten Paradies. Weiße Sandstrände, glasklares Wasser, absolute Ruhe, kurzum: Ein Traum.

Mitten in diesem Traum relaxt aktuell Ronan Keating. Der Sänger startet wahnsinnig entschleunigt und gemütlich ins neue Jahr. Und via „Instagram“ lässt er seine Fans an Vomo teilhaben. Zu einem Bild vom Meer schrieb er: „Kann einen riesengroßen Punkt in meinem Leben endlich abhaken. Habe einen schnellen Trip auf die Fidschi-Inseln gebucht. Mich bläst die natürliche Schönheit hier weg. Auch die Leute sind unglaublich warm und höflich. Jetzt bin ich fast für 2020 bereit.“

Und 2020 hält eines schonmal für den 42-Jährigen bereit: Einen weiteren Keating.

Foto: (c) Landmark / PR Photos