Ryan Tedder hat Ernährung umgestellt

New Year, New Me – Ryan Tedder hat sich diesen Vorsatz wohl zu Herzen genommen. Der „One Republic“-Frontmann probiert es seit wenigen Tagen mit einer neuen, gesünderen Ernährung.

Via „Instagram“-Story teilte er mit: „Ich esse drei Monate lang an sechs von sieben Wochentagen kein Fleisch mehr.“ Das zugehörige Bild zeigte allerdings einen saftigen Burger samt Süßkartoffelpommes. Es war also ganz offensichtlich Zeit für den einmalig pro Woche stattfindenden „cheat day“, an dem der Sänger kräftig zuschlagen darf.

Ryan Tedder versuchte sich im vergangenen Jahr übrigens mal als Shrimp-Koch.

