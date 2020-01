SAG Awards 2020: Die Gewinner in der Kategorie „TV“

Vorgestern Abend (19.01.) sind die Screen Actor Awards 2020 – kurz SAG Awards – verliehen worden. In der Kategorie „TV“ wurden Sam Rockwell und Michelle Williams als beste Hauptdarsteller/in in „Fosse/Verdon“ ausgezeichnet. „Fame of Thrones“ erhielt ebenfalls zwei Auszeichnungen: Peter Dinklage ging als bester Schauspieler in einer Drama-Serie hervor und der Film wurde für das beste Stunt-Ensemble in einer Drama Serie ausgezeichnet.

Die komplette Liste der Gewinner der Kategorie „TV“:

BESTER HAUPTDARSTELLER IN EINEM TV-FILM/MINISERIE

Sam Rockwell – “Fosse/Verdon”

BESTE HAUPTDARSTELLERIN IN EINEM TV-FILM/MINISERIE

Michelle Williams – “Fosse/Verdon”

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER DRAMA-SERIE

Peter Dinklage – “Game of Thrones”

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINER DRAMA-SERIE

Jennifer Aniston – “The Morning Show”

BESTES CAST IN EINER DRAMA-SERIE

“The Crown”

BESTES STUNT-ENSEMBLE IN EINER DRAMA-SERIE

“Game of Thrones”

BESTER HAUPTDARSTELLER IN EINER COMEDY-SERIE

Tony Shalhoub – “The Marvelous Mrs. Maisel”

BESTE HAUPTDARSTELLERIN IN EINER COMEDY-SERIE

Phoebe Waller-Bridge – “Fleabag”

BESTES CAST IN EINER COMEDY-/DRAMA-SERIE

“The Marvelous Mrs. Maisel”

Foto: (c) Landmark / PR Photos