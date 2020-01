SAG Awards 2020 finden heute statt – Kategorie „Film“

Heute Abend (19.01.) werden die Screen Actor Awards 2020 – kurz SAG Awards – vergeben. Und in der Kategorie „Film“ hat „Bombshell“ von Jay Roach die besten Chancen auf einen Preis. Der Streifen ist nämlich für insgesamt fünf Trophäen nominiert, darunter unter anderem Charlize Theron als „Beste Hauptdarstellerin“ und Margot Robbie und Nicole Kidman jeweils als „Beste Nebendarstellerin“. Konkurrenz bekommt der Film von Martin Scoreses „The Irishman“ und Quentin Tarantinos „Once Upon a Time… in Hollywood”, die jeweils vier Nominierungen erhalten haben.

Die komplette Liste der Nominierten der Kategorie „Film“:

BESTER HAUPTDARSTELLER

Christian Bale – “Ford v Ferrari”

Leonardo DiCaprio – “Once Upon a Time… in Hollywood”

Adam Driver – “Marriage Story”

Taron Egerton – “Rocketman”

Joaquin Phoenix – “Joker”

BESTE HAUPTDARSTELLERIN

Cynthia Erivo – “Harriet”

Scarlett Johansson – “Marriage Story”

Lupita Nyong’o – “Us”

Charlize Theron – “Bombshell”

Renée Zellweger – “Judy”

BESTER NEBENDARSTELLER

Jamie Foxx – “Just Mercy”

Tom Hanks – “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Al Pacino – „The Irishman”

Joe Pesci – “The Irishman”

Brad Pitt – “Once Upon a Time… in Hollywood”

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Laura Dern – “Marriage Story”

Scarlett Johansson – “Jojo Rabbit”

Nicole Kidman – “Bombshell”

Jennifer Lopez – „Hustlers”

Margot Robbie – “Bombshell”

BESTER FILM-CAST

“A Star Is Born”

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“Crazy Rich Asians”

BESTES STUNT-ENSEMBLE IN EINEM ACTION-FILM

“Bombshell”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

“Parasite”

BESTES STUNT-ENSEMBLE IN EINEM FILM

“Avengers: Endgame”

“Ford v Ferrari”

“The Irishman”

“Joker”

“Once Upon a Time… in Hollywood”

