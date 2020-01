SAG Awards 2020 finden heute statt – Kategorie „TV“

Heute Abend (19.01.) werden die Screen Actor Awards 2020 – kurz SAG Awards – verliehen. In der Kategorie „TV“ hat die meisten Nominierungen, insgesamt vier Stück, die Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ abstauben können. Konkurrenz bekommt sie unter anderem von „The Morning Show“ und „The Kominsky Method”, die jeweils drei Mal für einen Preis nominiert sind.

Die komplette Liste der Nominierten der Kategorie „TV“:

BESTER HAUPTDARSTELLER IN EINEM TV-FILM/MINISERIE

Mahershala Ali – “True Detective”

Russell Crowe – “The Loudest Voice”

Jared Harris – “Chernobyl”

Jharrel Jerome – “When They See Us”

Sam Rockwell – “Fosse/Verdon”

BESTE HAUPTDARSTELLERIN IN EINEM TV-FILM/MINISERIE

Patricia Arquette – “The Act”

Toni Collette – “Unbelievable”

Joey King – “The Act”

Emily Watson – “Chernobyl”

Michelle Williams – “Fosse/Verdon”

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER DRAMA-SERIE

Sterling K. Brown – “This Is Us”

Steve Carell – “The Morning Show”

Billy Crudup – “The Morning Show”

Peter Dinklage – “Game of Thrones”

David Harbour – “Stranger Things”

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINER DRAMA-SERIE

Jennifer Aniston – “The Morning Show”

Helena Bonham Carter – “The Crown”

Olivia Colman – “The Crown”

Jodie Comer – “Killing Eve”

Elisabeth Moss – “The Handmaid’s Tale”

BESTES CAST IN EINER DRAMA-SERIE

“Big Little Lies”

“The Crown”

“Game of Thrones”

“The Handmaid’s Tale”

“Stranger Things”

BESTES STUNT-ENSEMBLE IN EINER DRAMA-SERIE

“Game of Thrones”

“GLOW”

“Stranger Things”

“The Walking Dead”

“Watchman”

BESTER HAUPTDARSTELLER IN EINER COMEDY-SERIE

Alan Arkin – “The Kominsky Method”

Michael Douglas – “The Kominsky Method”

Bill Hader – “Barry”

Tony Shalhoub – “The Marvelous Mrs. Maisel”

Andre Scott – „Fleabag“

BESTE HAUPTDARSTELLERIN IN EINER COMEDY-SERIE

Alex Borstein – “The Marvelous Mrs. Maisel”

Rachel Brosnahan – “The Marvelous Mrs. Maisel”

Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek”

Phoebe Waller-Bridge – “Fleabag”

Cristina Applegate – “Dead to Me”

BESTES CAST IN EINER COMEDY-/DRAMA-SERIE

“Barry”

“Fleabag”

“The Kominsky Method”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Schitt’s Creek”

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos