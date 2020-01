Sam Smith: „Fühlt alles“

Es ist nicht nur 2020, sondern gleichzeitig auch der Beginn einer neuen Dekade. Und Sam Smith hat deswegen auf sich vor zehn Jahren zurückgeblickt und ein dementsprechendes Foto von sich im Alter von 17 auf „Instagram“ gepostet, auf dem er im Anzug mit rosa Ansteckblume tänzerisch posiert.

Dazu schrieb der Sänger: „Dieses Foto macht mich emotional, denn das Selbstvertrauen und die Freiheit, die ich im letzten Jahr gefühlt habe, ist alles, was ich vor zehn Jahren schon hatte. Für mich ist das eine schöne und wichtige Erinnerung daran, dass das Leben hart werden kann, je älter wir werden. Als Erwachsene werden wir in diese manchmal grausame und herzlose Welt geworfen. Und währenddessen verlieren wir uns manchmal. Aber die Wahrheit ist, wenn wird weiterkämpfen, weiter arbeiten, weiter singen, tanzen und lieben, wird alles gut werden. Dieses Kind in dem Bild ging jeden Tag in seiner non-binären Großartigkeit zur Schule und ignorierte jeden Seitenblick oder verbalen Angriff in seine Richtung. Dieses Kind ist nie weggewesen. Er musste nur einige Hardcore-Gefühle durchmachen. An dem letzten Tag von 2019 ist mein einziger Ratschlag an euch wunderbaren Menschen da draußen, nach einer bisher sehr kurzen Zeit auf dieser Erde…fühlt alles!“

Sam Smith kündigte zudem an, dass seine Fans für 2020 einiges erwarten können, auf das er sich selbst sehr freut.

