Sam Smith: Michelle Obama entspannt zu seiner Musik

Große Ehre für Sam Smith: Wenn Michelle Obama mit ihrem Workout fertig ist, dann entspannt sie sich am liebsten zu einem Song von ihm. Das hat die ehemalige First Lady vor kurzem durch ihre „2020 Workout-Playlist“ bekanntgegeben. Und für ihren Cool Down-Teil hört Obama eben gerne „Lay Me Down“ von Smith und John Legend.

Der Sänger selbst freut sich über diese ungewöhnliche Auszeichnung und schrieb auf „Instagram“ dazu: „Vielen Dank, Michelle Obama. Wann auch immer ich mich niedergeschlagen oder traurig fühle oder ein bisschen Führung benötige, schaue und lese ich eines deiner Wörte. Man könnte also sagen, dass Sie auch auf meiner Coll Down-Playliste sind.“

Neben Smith finden sich auf Obamas-Playlist übrigens auch noch Künstler wie Ed Sheeran, Alicia Keys, Kanye West und Calvin Harris.

Foto: (c) Landmark / PR Photos