Samu Haber muss wegen Drogendelikt vor Gericht

Finger weg von Drogen, das dürfte sich in Zukunft wohl auch Samu Haber denken. Der Finne muss sich in seiner Heimat vor Gericht verantworten, weil er mit Rauschmitteln erwischt wurde.

Via „Instagram“ teilte Haber mit: „Heute habe ich erfahren, dass ich eines Drogendelikts verdächtigt werde, das noch in diesem Jahr in Finnland vor Gericht gebracht wird. Im Sommer war ich auf einer Party und habe da eine kleine Menge Drogen konsumiert, die mir umsonst angeboten wurde.“ Heißt: Die Anschuldigungen entsprechen der Wahrheit. Allerdings habe der Sänger sein Fehlverhalten längst erkannt. Reumütig ergänzte er: „Drogen zu konsumieren ist ein Verbrechen und falsch. (…) Ich habe mich dumm verhalten und dafür gibt es keine Ausreden. Ich werde daraus lernen. Ich entschuldige mich bei meinen Liebsten und bei jedem, der mich als Vorbild sieht.“

Übrigens: „Sunrise Avenue“ hören auf.

Foto: (c) Universal Music