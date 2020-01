Samu Haber schreibt eigenen Donald Duck-Comic

Große Ehre für Samu Haber: Der „Sunrise Avenue“-Frontmann hat eine eigene Geschichte für die neueste Ausgabe des „Mickey Mouse“-Heftes geschrieben. Das kündigte der Sänger jetzt in seiner „Instagram Story“ an. Dort sagte er in einem Video: „In ein paar Wochen wird es im ‚Mickey Mouse‘-Heft einen Text von mir geben. (…) Es war eine große Ehre, meine eigene kleine Version davon für die Donald Duck-Familie zu machen.“

Weitere Einzelheiten gab er nicht preis.

Die finnische Aussage des Comic-Heftes ist übrigens bereits verfügbar.

Foto: (c) Universal Music