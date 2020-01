Sarah: „Manchmal will ich einfach nur Sarah sein“

Sarah steht schon seit vielen Jahren im Rampenlicht. Das ist aber nicht immer einfach.

Wie „News.at“ berichtet, sagte die 27-Jährige: „Es ist natürlich schon schön, wenn man weiß, dass sich viele Menschen für einen interessieren. Manchmal will man einfach nur Sarah sein. Ich bin nicht immer nur die, die in der Öffentlichkeit steht. Ich bin halt einfach auch Sarah.“ Damit spielt sie sicher auch auf die Gerüchte um einen neuen Freund an. Dazu sagte sie: „Ich habe gelernt, gewisse Dinge privat zu behalten und fahre damit ganz gut.“

Zwar zeigt sich die Sängerin in letzter Zeit häufiger mit ihrem Tanzpartner aus der Show „Dancing on Ice“, Joti Polizoakis, ihn bezeichnet sie aber nur als ihren „besten Freund“.

