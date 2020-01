Selena Gomez: Erleichtert über mentale Diagnose

Selena Gomez ist erleichtert darüber, dass Ärzte endlich ihre mentalen Probleme einer Diagnose zuweisen konnten.

Dem „WSJ Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Ich hatte geringe Selbstachtung und das ist etwas, an dem ich ständig arbeite. Aber ich fühle mich so bestärkt, denn ich habe so viel Wissen darüber erlangt, was da mental vor sich geht. Meine Höhepunkte waren wirklich hoch und meine Tiefpunkte haben mich manchmal Wochenlang ausgeschaltet. Ich habe herausgefunden, dass ich an mentalen Problemen leide und das war ehrlich solch eine Erleichterung. Ich habe erkannt, dass es einen Weg gibt, um Hilfe zu erhalten und habe Menschen gefunden, denen ich vertraue. Ich habe die richtigen Medikamente erhalten und mein Leben hat sich komplett verändert.“

Selena Gomez hatte 2016 übrigens aus gesundheitlichen Gründen ihre Welttournee abgebrochen und sich wegen ihrer Depressionen in stationäre Behandlung begeben.

