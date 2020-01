Selena Gomez feiert Nummer Eins

Harte Arbeit zahlt sich aus, das hat Selena Gomez jetzt am eigenen Leib erfahren. Die Vorbereitungen zu ihrem aktuellen Album „Rare“ waren, wie selbst sagt, ein echter „Albtraum“. Doch das hat sich jetzt gelohnt, denn die Platte ist bereits nach wenigen Tagen auf Platz Eins der „Billboard Charts“.

Auf „Instagram“ wandte sich Gomez jetzt ganz emotional an ihre Fans: „Ich danke euch so sehr, dass ihr etwas so Persönliches zu einem Moment gemacht habt, den ich nie vergessen werde. Alles, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass ihr die Musik genießt und Liebe verbreitet.“ Nur eines bereut sie jetzt ein wenig: „Es war mir ein bisschen peinlich, euch so oft darum zu bitten, mein Album zu streamen oder zu kaufen. Es hat sich nicht authentisch angefühlt.“

Selena Gomez zeigt sich in letzter Zeit öfter dankbar für ihre Fans.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos