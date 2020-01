Selena Gomez: „Ich brauche Zeit für mich selbst“

Selena Gomez braucht keinen Mann an ihrer Seite, um glücklich zu sein.

Dem „WSJ Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Ich brauche Zeit für mich selbst. Ich liebe es, am Ende des Tages in mein Zimmer zu gehen, nur ich und mein Hund. Ich liege in alten Hosen ausgestreckt auf dem Bett. Ich bin jetzt seit über zwei Jahren Single. Das ist in Ordnung für mich.“

Mit Justin Bieber hatte Selena Gomez auch genug Männer-Drama gehabt. Einiges davon verarbeitet sie auf ihrer aktuellen Platte „Rare“, die seit vorgestern (10.01.) zu haben ist.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos