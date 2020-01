Selena Gomez: „Jeder datet jeden“

Was haben die Ex-Freunde von Selena Gomez gemeinsam? Sie sind berühmt, beliebt, richtige A-Promis. Dementsprechend konnte die Sängerin ihre früheren Beziehungen nie aus der Öffentlichkeit raushalten. Ein häufiges Phänomen in der Welt der Stars und Sternchen.

Das mag Gomez überhaupt nicht, wie sie jetzt im Interview mit dem US-Radiosender „Beats1“ verriet: „Am Ende führst du eine Beziehung für andere Menschen, nicht für dich selbst. In unserer Welt kann das immer auch zur Show werden.“ Zumal Promis eben einfach auch dazu neigen, Promis zu daten: „Es ist so: Jeder datet jeden. Alles scheint sich in einer Blase abzuspielen, weil es dort sicher sein soll.“

Wirklich viel Glück hatte Selena Gomez mit ihren Männern bislang nicht. Justin Bieber und The Weeknd sind nach dem Ende der Beziehung sogar zu ihren jeweiligen Ex-Partnern zurückgekehrt.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos