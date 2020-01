Selena Gomez rührt Taylor Swift zu Tränen

Selena Gomez hat mir ihren Comeback-Singles „Lose You To Love Me” und “Look At Her Now” nicht nur ihre Fans begeistert. Auch ihre gute Freundin Taylor Swift und deren Mutter Andrea waren so angetan von den Songs, dass sie sogar in Tränen ausbrachen, als Gomez ihnen die Stücke vorab vorspielte.

Bei „Kiss Breakfast“ erzählte die Sängerin: „Es war, weil sie mit mir auf dieser Reise waren und sie haben geweint, weil sie so stolz waren, dass ich in eine ganz neue Ära meines Lebens eingetreten bin und nicht in schrecklichen Dingen verwickelt war, den Missbrauch, das emotionale Chaos. Es fühlte sich wie eine riesige Erleichterung an. Zu sehen, dass sie und ihre Mutter so fühlten, war echt toll.“

Das neue Album „Rare“ von Selena Gomez erscheint übrigens am 10. Januar.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos