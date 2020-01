Selena Gomez: Seitenhieb gegen Justin Bieber

Selena Gomez hat aus ihren privaten Pleiten offensichtlich gelernt.

In einem Interview, das „RTL“ vorliegt, sagte sie über die Trennung von Justin Bieber: „Man kann klar sagen, dass ich traurig war. Aber das ist mittlerweile ein entfernter Gedanke. Jetzt ist es anders. Ich habe nicht alles, aber ich bin etwas wert. Ich werde mich nicht abfinden, sondern warten. Ich will nicht eingebildet klingen, aber es ist eine Ehre mit mir zusammen zu sein. Ich denke, ich bin ein guter Mensch und ich liebe Menschen von Herzen.“ Bei all der Liebe konnte sich die 27-Jährige einen Seitenhieb gegen ihren Ex allerdings nicht verkneifen. Sie ergänzte: „Ich werde nie wieder akzeptieren, so behandelt zu werden, wie das damals der Fall war.“ Treffer versenkt.

Während Selena Gomez seit einiger Zeit als Single durchs Leben schreitet, ist Justin Bieber mittlerweile verheiratet.

