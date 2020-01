Selena Gomez will mehr Filme drehen

Selena Gomez will neben ihrer Musik auch weiterhin an ihrer Schauspielkarriere arbeiten. Leider macht ihr Aussehen ihr da oft einen Strich durch die Rechnung.

Dem „WSJ Magazine“ sagte die Sängerin dazu: „Ich möchte unbedingt Filme drehen, ich möchte unbedingt Fernsehen machen. Doch ich finde, dass ich oft zu jung aussehe oder die Leute, diese zwei Dingen nicht voneinander trennen können, was mich runterzieht. Ich spreche weiterhin vor und ich muss einfach warten, bis meine Zeit gekommen ist.“

Selena Gomez war zuletzt in „A Rainy Day in New York” und “The Dead Don’t Die” zu sehen.

