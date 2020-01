Shaggy: Darum gab es nie ein Duett mit Sean Paul

Shaggy und Sean Paul – beide Musiker stammen aus Jamaika und machen Reggae. Da wäre eine Kollaboration zwischen ihnen doch eigentlich naheliegend. Die hat es bisher allerdings nie gegeben. Jetzt touren sie allerdings gemeinsam durch Australien.

Gegenüber „Music Feeds“ sagte Shaggy: „Wir korrespondieren und so. Wir haben es nur nie verstanden, warum wir zusammenarbeiten sollten, denn er ist mein Rivale und ich bin für viele Menschen sein Rivale. Es gibt hier also ein bisschen freundschaftliche Konkurrenz. Aber zwischen ihm und mir ist immer alles gut. In seiner Band sind Menschen, die Freunde von mir sind und in meiner Band sind Leute, die Freunde von ihm sind. Jamaika ist sehr klein!“

Ab Mittwoch (29.01.) geht die Tour der beiden Musiker los.

