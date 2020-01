Sharon den Adel: Gemeinsamkeiten von „Within Temptation“ und „Evanescence“

„Within Temptation“ und „Evanescence“ gehen ja ab April gemeinsam auf Tour.

Im Interview mit „RTL“ erklärt Frontfrau Sharon den Adel, wie sie die Musik der beiden Bands vergleichen würde. Die 45-Jährige sagte dazu: „Es gibt viele Parallelen, aber auch viele Unterschiede. Wir sind natürlich beide aus der Heavy-Ecke, aber ‚Evanescence‘ sind amerikanisch und wir europäisch. Und ich denke, da liegt der Unterschied! Die Art, wie wir Musik machen, ist anders. Da ist bei uns der europäische Sound und bei ‚Evanescence‘ der amerikanische. Aber die Musik ist auf jeden Fall anders. Ich denke, die Parallelen liegen vor allem darin, dass beide Bands eine Frontfrau haben, unser Styling ist oft ähnlich, daher kommen natürlich die Vergleiche.“

Außerdem verriet die Sängerin, was das Besondere an der gemeinsamen Tour ausmacht: „Für viele Fans ist das bestimmt großartig, zwei Bands, die sie mögen, an einem Abend in einer schönen Location zu sehen. Das gibt es ja nicht immer, das ist schon ziemlich cool! Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ‚Metallica‘ gemeinsam mit ‚Megadeth‘ auf Tour waren.“

