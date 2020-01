Sharon den Adel über das Album „Resist“

„Within Temptation“ beschäftigen sich in ihrem aktuellen Album „Resist“ mit dem Widerstand, sich von der digitalen Welt komplett vereinnahmen zu lassen. Woher die Inspiration dazu kam, das verriet Frontfrau Sharon den Adel im Interview mit „RTL“.

Die 45-Jährige sagte: „Früher haben wir uns sehr oft davon inspirieren lassen, was in der Vergangenheit passiert war. Aber wir haben natürlich festgestellt, dass wir jetzt in der heutigen Zeit vor neuen großen Problemen stehen. Vieles hat mich sehr wütend gemacht, obwohl wir hier natürlich in einer vergleichsweise sehr komfortablen Welt leben. Und dann gibt es jetzt diese Menge an sozialen Medien und den Umgang der Menschen dort miteinander. Dadurch hat sich so viel geändert und es passiert so viel, mit dem ich nicht einverstanden bin. Und so viele Menschen waren immer noch im Schlafmodus, sie merkten gar nicht, was da so alles passiert. Und ich war da komplett im ‚Resist‘-Modus (lacht). In der Zeit, in der wir an dem Album gearbeitet und es herausgebracht haben, sind aber doch viele endlich aufgewacht.“

Sharon den Adel kommt übrigens ursprünglich aus der Modebranche.

Foto via PGM