Sharon den Adel und die Entwicklung von „Within Temptation“

„Within Temptation“ haben nach fünf Jahren Pause im letzten Februar ihr Album „Resist“ auf den Markt gebracht.

Ob das auch ein neues Kapitel der Band bedeutet, das verriet Frontfrau Sharon den Adel im Interview mit „RTL“. Die 45-Jährige sagte: „Ja, die Musik hat sich meiner Meinung nach sehr geändert im Vergleich zu unseren früheren Platten. In den Jahren dazwischen hatte ich eine Phase, da wusste ich nicht, wohin es mit der Band geht. Zudem habe ich an meinem Soloprojekt ‚My Indigo‘ gearbeitet, dadurch kam es natürlich auch zu neuen Einflüssen. Damals musste ich wirklich meine Komfortzone verlassen, denn ich hatte noch nie ein Solo-Album herausgebracht und ich habe sehr viel gelernt in der Zeit. Ich habe davon viel mitgenommen, und so hat sich dann auch mit der Band ein neuer Sound entwickelt. Mehr Up-Tempo, etwas mehr groovy, es kamen völlig neue Elemente zu unserer Musik dazu. Damit gab es auch wieder eine neue Basis für die Band. Mit ‚Resist‘ fühlt sich alles für mich wieder anders und neu an.“

„Within Temptation“ gehen übrigens ab April gemeinsam mit „Evanescence“ auf Tour.

Foto via PGM