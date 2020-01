Sharon den Adel und die zwei verschiedenen Welten

„Within Temptation“ und „Evanescence“ gehen ab April gemeinsam auf Tour. Die Tour heißt „World Collide“.

Welche beiden Welten damit gemeint sind, das verriet Frontfrau Sharon den Adel im Interview mit „RTL“. Sie sagte: „Zwei auf einer Seite zwar ähnliche, aber doch verschiedene Welten. ‚Evanescence‘ aus den USA, wir aus den Niederlanden … und beide Bands haben sich unterschiedlich entwickelt. Aber es gibt viele ähnliche Gefühle in unserer Musik, das Drama, episches Storytelling, etc.“

Außerdem erklärte die 45-Jährige, ob es Unterschiede zwischen den Fans in verschiedenen Ländern gibt: „Es gibt tatsächlich Unterschiede. (…) Manchmal haben die Leute mehr Schwierigkeiten, sich in die Musik hineinzufinden, da richtig mitzugehen oder fallenzulassen. Andere sind da offener. In Spanien zum Beispiel gehen die Fans total aus sich raus, sie sind sehr extrovertiert. Das ist in den Niederlanden anders. Hier sind die Leute relaxter und ruhiger.“

Foto via PGM