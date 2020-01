Sharon den Adel und ihr seltsamstes Erlebnis auf Tour

„Within Temptation“ gehen ab April gemeinsam mit „Evanescence“ auf Tour.

Im Interview mit „RTL“ verriet „Within Temptation“-Frontfrau Sharon den Adel, was bisher das Seltsamste war, was ihr auf einer Tour passiert ist. Die 45-Jährige sagte: „Da erinnere ich mich, als wir das erste Mal in Deutschland auf dem Mera Luna Festival gespielt haben. Wir kannten das Festival nicht, und wir hatten vor unserem sehr frühen Auftritt keine Zeit mehr, uns das Publikum anzuschauen. Wir wussten nicht genau, dass es ein Goth-Festival war und alle Menschen dort so richtig toll gekleidet und gestylt waren. Ich fühlte mich total underdressed! (lacht)“

Außerdem verriet die Sängerin, an welchem Ort der Welt sie unbedingt einmal auftreten möchte: „Ich würde sehr gerne mal in Island spielen! Das ist ein Land, in dem ich noch nie war, und es muss so wunderschön sein.“

Foto via PGM