Sharon Osbourne: „Harry und Meghan hätten mehr Respekt für die Krone zeigen müssen“

Harry und Meghans Rücktrittsentschluss hat viele Briten tief getroffen. Die beiden haben sich dazu entschlossen ihre Zeit künftig zwischen Nordamerika und England aufteilen zu wollen und sie wollen auch nicht mehr als hochrangige Royals gelten. Die Meinungen zu der Entscheidung gehen weit auseinander.

Sharon Osbourne sagte, dass sie den Beschluss des Paares nachvollziehen kann. Sie zeigte sich allerdings auch enttäuscht von der Art und Weise, wie das königliche Paar das Ganze in die Öffentlichkeit getragen hat. In der TV-Show „The Talk“ sagte sie: „Sie sollten tun und lassen können, was sie wollen, wir schreiben schließlich das Jahr 2020. Allerdings gehört Harry zu einer königlichen Familie, deren Geschichte tausende Jahre zurück geht. Um dieser Familie Respekt zu zeigen, geht man zu ihnen, sagt ihnen, wie man sich fühlt und versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden“.

Britischen Medienberichten zufolge soll die Queen von der „Instagram“-Verkündung ihres Enkels und dessen Frau sehr überrumpelt gewesen sein.

Foto: (c) STPR / PR Photos