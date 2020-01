Shawn Mendes: Beliebteste Suchanfrage auf Schwulen-Pornoseite

Shawn Mendes hat es mal wieder auf Platz eins einer Top-Ten-Liste geschafft, allerdings dürfte er das ausnahmsweise eher skurril finden: Mendes ist mit ziemlich großem Abstand der meistgesuchte Name einer amerikanischen Pornoseite für Schwule. Das berichtet die „Bravo“. Demnach wurde auf der nicht näher genannten Plattform im vergangenen Jahr überraschend häufig nach dem kanadischen Musiker gesucht. Und auch Justin Bieber hat es auf die Liste geschafft. Er kommt an dritter Stelle.

Die restlichen Plätze belegen Sexfilm-Darsteller. Und einer dieser Männer hat das Abstimmungsergebnis besonders freudig zur Kenntnis genommen. Ein Porno-Star namens Kaleb, der Mendes stark ähnelt, hat ein Video auf „YouTube“ hochgeladen, in dem er vorschlug: „Ich habe gerade herausgefunden, dass mein Zwilling Shawn Mendes der beliebteste Suchbegriff 2019 ist. Was bedeutet, dass ich nicht der Einzige bin, der einen Crush auf ihn hat. Also Shawn, was sagst du? Warum geben wir den Leuten nicht was sie wollen? Wenn du cool damit bist, kann ich dich als Rolle spielen und wir können die Fantasien der User Wirklichkeit werden lassen…“ Eine Antwort des Musikers steht noch aus.

Shawn Mendes ist seit einigen Monaten mit der kubanischen Sängerin Camila Cabello zusammen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos