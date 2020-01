Shawn Mendes musiziert wieder

Shawn Mendes nimmt sich seit dem Ende seiner Tour offenbar wieder ausgiebig Zeit fürs Musik machen.

Jedenfalls lässt sich so sein aktueller „Instagram“-Eintrag interpretieren. Der Sänger postete gleich mehrere Fotos von sich mit Gitarren und Bässen in der Hand. Auf manche davon sitzt Mendes in einem Sessel und blickt verträumt in die Gegend, auf zwei anderen Bildern ist es sogar im Studio bei Aufnahmen zu sehen. Was es genau es damit auf sich hat, darüber lässt der 21-Jährige seine Fans im Unklaren, da er die Fotos selbst nicht kommentiert.

Es wird jedoch Zeit, dass Shawn Mendes sich wieder ans Musikmachen setzt. Seine letzte Platte ist immerhin vor fast zwei Jahren erschienen.

Foto: (c) PR Photos