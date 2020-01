Sia ist Mutter geworden und will Sex mit Diplo

Mutterfreuden bei Sia: Die Sängerin hat jetzt aus heiterem Himmel verkündet, dass sie einen Jungen adoptiert hat. Doch eigentlich wollte sie etwas ganz anderes erzählen. Gegenüber dem „GQ Magazine“ meinte die 44-Jährige nämlich, dass sie vor kurzem beschlossen hatte, mit Diplo eine Art Freundschaft mit Vorteilen-Beziehung zu führen.

Wörtlich sagte Sia: „Viel von unserer Beziehung verschwenden wir damit zu versuchen, keinen Sex zu haben, sodass wir unsere Geschäftsbeziehung nicht ruinieren, denn er ist echt heiß. Dieses Jahr habe ich ihm eine Nachricht geschickt, in der stand: „‘Hey, hör zu, du bist einer von fünf Menschen, von denen ich mich sexuell angezogen fühlen und jetzt, da ich beschlossen habe, für den Rest meines Lebens Single zu bleiben und einen Sohn adoptiert habe, habe ich keine Zeit für eine Beziehung. Wenn du also an Sex ohne Verpflichtungen interessiert bist, dann schreib mir.‘“ Wie die Antwort von Diplo ausgefallen ist, wollte Sia nicht verraten.

Sia und Diplo haben übrigens gemeinsam mit Labrinth die Gruppe „LSD“ gegründet. Und letztes Jahr im Mai hatte die Sängerin verkündet, dass die den Jungen Dasani aus der Doku „Foster“ adoptieren möchte.

