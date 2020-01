Sido: „Ich bin seit Jahren süchtig nach Nasenspray“

Sido möchte das neue Jahr nutzen, um eine Sucht in den Griff zu kriegen. Aber keine Sorge: Es handelt sich nicht um den harten, illegalen Stoff, sondern um Nasenspray. Via „Instagram-Story“ verriet er: „Ich bin seit Minimum 15 Jahren süchtig nach Nasenspray. Leute, die mich gut kennen, wissen, dass ich immer Nasenspray in der Tasche habe.“

Ein Kollege habe ihm vor Jahren empfohlen, vor einem Auftritt ein Näschen zu nehmen. Das sei gut für die Stimme. Und Sido fand Gefallen daran. Er griff bei fast jeder Gelegenheit zum Spray. Er zählte auf: „Vorm Duschen, vorm Schlafen, vor dem Essen.“ Er wurde süchtig danach. Ohne Spray tat irgendwann sogar der Kopf weh. Allerdings soll damit jetzt endlich Schluss sein.

Übrigens: Sido geht in diesem Jahr auf Weihnachtstour.

Foto: (c) Lennart Brede / Universal Music