Diese Nachricht wird alle Fans von Sigrid sicherlich sehr freuen:

Die norwegische Sängerin arbeitet fleißig an neuer Musik, wie sie jetzt via „Twitter“ enthüllte. Dort schrieb die 23-Jährige: „Ich bin gleich wieder da. Werde in den nächsten paar Monaten im Studio sein. Ich muss neue Musik machen!“ Weitere Infos dazu gab Sigrid nicht preis.

Übrigens: Im März letztes Jahr hatte Sigrid ich Debütalbum „Sucker Punch“ veröffentlicht.

Foto: (c) Universal Music