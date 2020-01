„Silbermond“: Stefanie Kloß scherzt über Ausstieg

Stefanie Kloß steigt bei „Silbermond“ aus: Mit dieser Nachricht schockte die Frontfrau ihre Fans auf „Instagram“ für eine Sekunde lang. Doch schon im nächsten Story-Eintrag klärte die Sängerin auf: „Ich und aussteigen, liebe Freunde? So schnell seid ihr mich nicht los.“

Hintergrund war die Tatsache, dass Kloß ihre Jungs alleine zu den Tourproben geschickt hat und sie erst einen Tag später nachreisen konnte. Und in der Zeit haben Andreas Nowak, Thomas und Johannes Stolle einfach mal den „Instagram“-Account übernommen, um den sich die Musikerin eigentlich immer kümmert. Doch die fand das echt gut. Kloß sagte weiter: „Da muss ich einmal nur einen Tag später kommen, dass ihr zu Social Media-Typen werdet? Das ist doch geil! Ich werde jetzt immer einen Tag später kommen und dann könnt ihr immer ein bisschen Social Media machen. Das ist der perfekte Plan!“

Übrigens: „Silbermond“ starten in wenigen Tagen ihre „Schritte“-Tour. Los geht es am heutigen Mittwoch (22.01.) in Hamburg.

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch