„Silbermond“-Tourstart naht: „Lasst uns eine fette Zeit haben“

Am 22. Januar startet die Tour von „Silbermond“ und scheinbar haben Frontfrau Stefanie Kloß und Co. richtig Bock.

Via „Instagram“ schrieben sie: „2020 da bist Du ja. Fühl Dich umarmt! Krass, in wenigen Tagen geht unsere Tour los. Noch vor einem Jahr war eher Sturm im Silbermond-Haus und jeder einzelne Schritt musste noch seine Richtung finden. Und heute ist erstmal alles auf dem Weg. Alles auf Kurs und irgendwie so, als würde es jetzt erst richtig los gehen! (…) Eins versprechen wir euch: das wird ein Fest. Wir haben die beste Live-Crew von Welt.“ Aber was wäre die beste Live-Crew ohne richtig gute Fans, deswegen ergänzte die Band an alle Anhänger gerichtet: „Ihr Lieben, was wären wir nur ohne euch. Ohne euch, die ihr unsere Musik hört, die ihr zu uns auf unsere Konzerte kommt und uns nah seid. Wir haben so Bock auf die Tour! Wir haben so viel vor mit Euch! Lasst uns eine fette Zeit haben!“

Im letzten Jahr erschien das neue Album der Band. Es heißt „Schritte“.

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch