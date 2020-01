„Silbermond“ und der „beste Tourstart ever!“

Am Mittwoch (22.01.) ist es für „Silbermond“ mit ihrer „Schritte“-Tour in Hamburg losgegangen. Und für die Band hätte es nicht besser laufen können: Volles Haus, viel Geschrei und jede Menge Spaß! Auf „Instagram“ bedanken sie sich mit den Worten: „Hamburg – wenn wir nich1 so sprachlos wären, dann würden wir Euch jetzt mit zahllosen Worten der Euphorie überschütten, aber für den Moment einfach nur DANKE für den besten Tourstart ever!“

Keine Sorge, es gibt noch jede Menge weiterer Auftritte von „Silbermond“. Hier alle anstehenden Termine:

27.01. MANNHEIM, SAP Arena

28.01. ZÜRICH, Hallenstadion

30.01. KÖLN, Lanxess Arena

31.01. BRAUNSCHWEIG, Volkswagen Halle

01.02. BERLIN, Mercedes-Benz-Arena

03.02. FRANKFURT/MAIN, Festhalle

04.02. ERFURT, Messehalle

06.02. DORTMUND, Westfalenhalle

07.02. STUTTGART, Hanns-Martin-Schleyerhalle

08.02. MÜNCHEN, Olympiahalle

10.02. NÜRNBERG, Arena Nürnberger Versicherung

11.02. WIEN, Wiener Stadthalle

Foto: (c) Sony Music / Harald Hoffmann