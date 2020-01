Sin with Sebastian meldet sich mit neuer EP zurück

Sin with Sebastian, der Star aus den Neunzigern, ist wieder da! Gestern (17.01.) veröffentlicht der Musiker seine EP mit dem Titel „Put It On (Come On)“, berichtet „MCS“. Der Titeltrack ist auch bereits seit einigen Tagen zu haben. Zudem sind auf der Platte auch noch vier Remixes des Songs von BK Duke drauf, der schon für Pitbull und Sean Paul gearbeitet hat.

Hier die Tracklist:

1. Put It on (Come on) (Full Festival Mix)

2. Put It on (Come on) (Club Mix 128 BPM)

3. Put It on (Come on) (Festival DJ Mix 128 BPM)

4. Put It on (Come on) (Eurodance Radio Edit)

5. Put It on (Come on) (Festival Radio Edit)

6. Put It on (Come on) (Instrumental)

Foto: (c) LooMee TV