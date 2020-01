Songwriters Hall of Fame 2020: Mariah Carey wird aufgenommen

Große Ehre für Mariah Carey: Die Sängerin wird in die legendäre Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

In der Begründung der Organisation heißt es laut „billboard.com“ dazu: „Ihr fortwährendes Wirken hat die Musikwelt transzendiert und einen untilgbaren Eindruck auf die gesamte Welt hinterlassen.“ Carey selbst feierte ihren Erfolg auf „Instagram“ mit den Worten: „Ich kann es nicht glauben… die Songwriters Hall of Fame! Das ist wahrlich einer der größten Ehren meiner Karriere. Ich bin so stolz und so bescheiden, in der Gesellschaft solch legendären Songschreiber zu sein, sowohl die, die schon aufgenommen wurden, als auch die von 2020.“

Denn neben Carey werden unter anderen auch das Produzenten-Duo „Neptunes“, bestehend aus Pharrell Williams and Chad Hugo, Annie Lennox und David Stewart von der Pop-Gruppe „Eurythmics“ sowie Rock- und Blues-Rock-Gitarrist Steve Miller in die Hall of Fame aufgenommen.

Foto: (c) PR Photos