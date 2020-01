Stefan von „voxxclub“: „Jetzt hoffen wir, dass Anneliese nächstes Jahr alle zehn Minuten gespielt wird“

Mit dem Song „Anneliese“ haben „voxxclub“ nach „Rock mi“ den nächsten Wiesn-Hit gelandet.

Im Interview mit dem „Westfälischen Anzeiger“ verriet Sänger Stefan Raaflab, wie das Geheimrezept dazu lautet. Er sagte: „Der Text passt natürlich wie die Faust aufs Auge zur Wiesn. Dazu ist der Song sehr eingängig, der Refrain ist zum mittanzen. Dann haben wir auch diese Aktion gestartet und an einer Kreuzung einen Flashmob gestartet. Wir haben uns schon sehr bemüht, dass das Ganze gesehen wird. Aber am Ende ist das natürlich Zufall und etwas Glück, so etwas lässt sich nicht planen.“ Lachend fügte der 39-Jährige hinzu: „Jetzt hoffen wir, dass die Anneliese nächstes Jahr alle zehn Minuten gespielt wird.“

Im Song geht es übrigens um eine Kuh, die es wirklich gibt.

Foto: (c) Severin Schweiger / Universal Music