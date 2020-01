Stefan von „voxxclub“ und das Geheimnis um „Anneliese“

Der Song „Anneliese“ von „voxxclub“ ist ein Ohrwurm sondergleichen. Darin geht es um eine Kuh. Warum ausgerechnet um eine Kuh, das verriet Bandmitglied Stefan Raaflab im Interview mit dem „Westfälischen Anzeiger“.

Er sagte: „Warum nicht? Wir haben immer ein bisschen den Schalk in den Augen. Es gibt tausend Lieder über alles mögliche, jetzt dachten wir: Nehmen wir mal eine Kuh. Am Anfang des Songs kann man ja noch denken, dass es um eine Frau geht. Aber es wird dann ja schnell klar, dass es eine Kuh ist. Die Anneliese will auf das Oktoberfest, und nichts findet statt. Und so feiert sie mit der Polizei, wir hielten das für eine coole Geschichte. Es ist etwas Anderes.“

Weiter erklärte der 39-Jährige: „Es passt aber tatsächlich insofern zu uns, weil eine persönliche Geschichte dahinter steckt: Unser Christian ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Dort haben sie Kühe im Stall auf der Alm, und die Anneliese gibt es dort wirklich.“

Foto: (c) Severin Schweiger / Universal Music