Stefan von „voxxclub“: „Wir machen uns überhaupt keinen Druck“

Die Single „Rock mi“ von „voxxclub“ wurde jüngst mit Gold ausgezeichnet. Wie schwierig es ist, so etwas zu wiederholen und ob die Band dadurch unter Druck steht, das verriet Stefan Raaflaub im Interview mit dem „Westfälischen Anzeiger“.

Er sagte: „Anfangs denkt man darüber nach, weil es bei einer Single ja selten ist. Natürlich hat man es im Kopf, auch weil es dir viele sagen: ‚Jetzt muss man wieder so einen Mega-Hit landen.‘ Aber ganz ehrlich: Wir machen uns da überhaupt keinen Druck, weil wir auch viele andere coole Lieder haben, die man mittlerweile auch kennt. Die ‚Anneliese‘ könnte auf einem guten Weg sein, richtig abzugehen. Aber da muss man schauen, was die Zeit bringt – auch wenn das neue Album herauskommt. Schlussendlich sind wir einfach glücklich mit dem, was wir haben. Wir sind mittlerweile gut in der Szene etabliert. Nicht viele können von sich behaupten, einen solchen Hit zu haben. Klar ist es cool, wenn so etwas wiederkommt. Aber auch das lässt sich nicht planen, es passiert einfach.“

In Brasilien treten „voxxclub“ übrigens regelmäßig auf. Auch dort ist das Publikum sehr textsicher. Raaflaub sagte dazu: „Es gibt tatsächlich Leute, die in der ersten Reihe stehen und jedes Lied von uns mitsingen. Wir passen uns ja auch etwas an, moderieren auf Portugiesisch und versuchen es so auszusprechen, damit sie uns verstehen.“

Foto: (c) Severin Schweiger / Universal Music