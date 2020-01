Stefan von „voxxclub“: „Wir vermitteln auch Lebensgefühl, das die Leute fasziniert“

Die Musik von „voxxclub“ funktioniert hierzulande genauso wie in Mallorca oder auch in Brasilien. Wieso das so ist, das erklärte Sänger Stefan Raaflaub im Interview mit dem „Westfälischen Anzeiger“.

Er sagte: „Das ist irgendwie faszinierend. Wir sehen uns nicht als bayerische, sondern als alpine Band. Wir haben ja auch zwei Schweizer aus den Bergen dabei und einen Österreicher. Und die Sprache, die wir in den Liedern verwenden, ist zwar teilweise bayerisch angehaucht, aber vom Dialekt her ist es eigentlich bei jedem so, wie er spricht. Warum es so funktioniert? Weil ich glaube, dass die Menschen heute wieder mehr zurück zur Heimat, zurück zu Traditionellem wollen. Es ist total faszinierend: Wenn wir in Flensburg oder Hamburg auftreten, kommt mindestens die Hälfte der Leute in Dirndl und Lederhose. Die wollen das feiern, sie haben Bock auf diese Tradition. Das ist auch ein Lebensgefühl, das wir da vermitteln und die Leute fasziniert.“

Die Single „Rock mi“ von „voxxclub“ wurde jüngst mit Gold ausgezeichnet. Unter Druck lassen sich die Jungs der Band deswegen aber nicht setzen.

