Stefanie Heinzmann: „Vorhang auf für 2020“

Stefanie Heinzmann: Tour-Ende und Auszeit Der letzte Vorhang ist für Stefanie Heinzmann gefallen. Am Freitag (29.11.) hatte die Sängerin im Rahmen ihrer „All We Need Is Love“-Tour ist letztes Konzert in Solothurn gegeben und die letzten paar Tage ein…

Stefanie Heinzmann freut und bedankt sich Stefanie Heinzmann ist ganz aus dem Häuschen. Ihre aktuelle Single „Build A House“ mit „Alle Farben“ ist schon mehrere Millionen Mal gestreamt worden und die Sängerin freut sich sehr darüber. Auf „Instagram“ schrieb sie:…

Stefanie Heinzmann: „All We Need Is Love“ ist da Gestern (22.03.) erscheint das fünfte Album von Stefanie Heinzmann mit dem Titel „All We Need Is Love“. Auf zwölf Songs erzählt die Sängerin von ihren inneren Kämpfen und wie sie ihr Leben in die…

Weihnachtshit von Stefanie Heinzmann? Stefanie Heinzmann hat offenbar einen neuen Song in der Pipeline: Auf „Instagram“ schrieb sie zumindest neben einem Selfie mit einem Weihnachtsbaum: „… habt Ihr auch schon ein bisschen Weihnachtsgefühle? Am 08. November gibt es…